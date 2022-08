Aktiv novinarjev informativnega programa TVS izrazil podporo Pfeifferjevi in Krajncu

Ljubljana, 23. avgusta - Aktiv novinarjev informativnega programa TVS brezpogojno podpira urednico in voditelja osrednjih informativnih oddaj Vesno Pfeiffer in Sašo Krajnca in nasprotuje vsakršnim pritiskom na zaposlene, so zapisali. Zavračajo trditev, da urednica in voditelj nista sposobna hitrih odzivov, saj njihove izkušnje z njima in bogat arhiv dokazujejo nasprotno.