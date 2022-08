Na Brdu o novostih v vzgoji in izobraževanju

Ljubljana, 24. avgusta - V organizaciji Zavoda RS za šolstvo bo danes v kongresnem centru na Brdu potekala 8. konferenca ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov z naslovom Vrtec in šola danes in jutri. Konferenca, katere se bosta udeležila tudi predsednik vlade Robert Golob in šolski minister Igor Papič, je namenjena novostim v prihajajočem šolskem letu.