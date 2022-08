Vsi ankaranski dijaki lahko dobijo občinske štipendije

Ankaran, 25. avgusta - Občina Ankaran je v sredo objavila javni razpis za dodelitev štipendij dijakom. Namenjene so vsem, ne glede na učni uspeh ali tekmovalne rezultate in so združljive z vsemi drugimi štipendijami, poudarjajo na občini. Konec septembra bodo objavili še razpis za študente. Za informacije bo na voljo posebna pisarna.