V Šoštanju in Slovenj Gradcu vabijo na oglede filmov domačih produkcij

Šoštanj/Slovenj Gradec, 24. avgusta - V Šoštanju in Slovenj Gradcu se danes in v četrtek obetajo filmski večeri. Na 11. Šoštanjskih poletnih filmskih večerih bodo predstavili filmsko produkcijo Šaleške doline, v Slovenj Gradcu pa bodo v okviru Letnega kina predvajali drevi film Orkester, ki so ga snemali tudi v Slovenj Gradcu, ter v četrtek film z naslovom 2017.