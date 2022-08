Na 32.495 naslovov avtomatski izračuni za otroški dodatek in subvencijo vrtca

Ljubljana, 23. avgusta - Centri za socialno delo bodo v naslednjih dneh strankam poslali 32.495 informativnih izračunov za letne pravice, med katerimi sta otroški dodatek in subvencija vrtca, in se iztečejo avgusta. Kot so sporočili z ministrstva za delo, je toliko izračunov prejšnji teden avtomatsko pripravil njihov informacijski sistem.