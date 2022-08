Pahor na vrhu Krimske platforme potrdil podporo suverenosti Ukrajine

Ljubljana/Kijev, 23. avgusta - Predsednik republike Borut Pahor je na današnjem drugem vrhu Krimske platforme, ki poteka virtualno, v video nagovoru ponovno potrdil neomajno podporo Slovenije suverenosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine. Rusijo je pozval, naj takoj in brezpogojno umakne svoje sile in vojaško opremo s celotnega ozemlja Ukrajine.