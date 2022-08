V Škofji Loki generalna skupščina združenja Douzelage

Škofja Loka, 23. avgusta - Škofja Loka bo ta teden, od četrtka do nedelje, gostila 46. generalno skupščino mednarodnega združenja Douzelage, ki povezuje 28 evropskih mest iz 28 držav. Na skupščini bodo pregledali aktualne skupne projekte in zastavili načrte za nove. Poudarek dajejo sodelovanju med mladimi in starejšimi, kulturni dediščini ter digitalizaciji mest.