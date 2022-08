Slovenski motokrosisti letos brez nastopa na pokalu narodov

Ljubljana, 23. avgusta - Motokrosiste po koncu sezone svetovnega prvenstva čaka še preizkušnja za pokal narodov oziroma ekipno svetovno prvenstvo. To tekmovanje bo letos v ZDA, danes pa so iz krovne zveze AMZS sporočili, da zaradi stroškov in upoštevanja tveganja transporta v ZDA Slovenija tokrat na pokalu narodov ne bo nastopila.