Mestna občina Novo mesto bo za večjo varnost otrok uredila del šolske poti do OŠ Otočec

Novo mesto, 23. avgusta - Mestna občina Novo mesto namerava urediti del šolske poti od naselja Lešnice do Osnovne šole Otočec in s tem izboljšati varnost otrok na poti v šolo. Pogodbo o tem sta v ponedeljek podpisala župan Gregor Macedoni in direktor podjetja BGP gradnje Danijel Špingler. Z delo bodo začeli v prihodnjih dneh, zaključena pa bodo do konca leta.