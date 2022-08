Bešič Loredan: Vodstvo UKC Ljubljana nima več podpore ministrstva, generalni direktor bi moral odstopiti

Ljubljana, 23. avgusta - Vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana ne uživa več podpore ministrstva za zdravje. Po mnenju ministra Danijela Bešiča Loredana bi generalni direktor osrednje slovenske bolnišnice Jože Golobič moral takoj odstopiti in prevzeti odgovornost. Med glavnimi očitki vodstvu so slabi poslovni rezultati in številni zamujeni roki.