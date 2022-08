Na celjskem sodišču po dobrem letu predvidoma začetek sojenja vpletenim v zadevo Teš 6

piše Gregor Mlakar

Celje, 24. avgusta - Dobro leto potem, ko so obtoženi za zlorabo položaja in ponarejanja listin pri gradnji šestega bloka Teša na celjskem sodišču zanikali krivdo, bo v petek predvidoma stekla glavna obravnava v sojenju nekdanjemu direktorju Teša Urošu Rotniku, lobistu Petru Kotarju in drugim soobtoženim. Usoda priznanja General Electrica bo znana prihodnji teden.