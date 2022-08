V Angoli volivci danes odločajo o spremembah

Luanda, 24. avgusta - Okoli 14 milijonov volilnih upravičencev bo danes v Angoli na parlamentarnih volitvah odločalo tudi o predsedniku države. Po pričakovanjih bodo to najbolj tesne in napete volitve od prvih večstrankarskih volitev leta 1992, del volivcev in opozicijo pa že skrbijo volilne prevare zaradi centralizacije štetja glasov.