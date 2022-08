Na območju Ljubljane v ponedeljek in ponoči več ropov

Ljubljana, 23. avgusta - Policija obravnava več ropov na območju Ljubljane, ki so se zgodili v ponedeljek in danes ponoči, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana. V enem primeru je neznanec oropal frizerski salon, v treh primerih pa so neznanci žrtve napadli in oropali na ulici.