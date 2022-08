Postojna spet gosti festival Zmaj 'ma mlade

Postojna, 23. avgusta - Postojnskega poletja si ni mogoče zamisliti brez festivala Zmaj 'ma mlade, ki z raznolikim kulturnim programom tradicionalno razgiba konec avgusta in popestri poletno ponudbo mesta, so sporočili organizatorji festivala. Letošnja izvedba 13-dnevnega festivala bo potekala od danes do nedelje, 4. septembra.