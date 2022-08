Evropske borze začele neenotno, evro ostaja pri 20-letnem dnu

Frankfurt, 23. avgusta - Osrednje evropske borze so nov trgovalni dan začele neenotno. Vlagatelji so previdni, predvsem pa jih skrbi, da bo ameriška centralna banka Federal Reserve nadaljevala zviševanje obrestnih mer, s čimer se bori proti visoki inflaciji. Evro medtem dodatno izgublja in ostaja pod vrednostjo enega dolarja.