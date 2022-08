Narodna galerija v svoje prostore najstnike vabi s tečajem mange

pripravila Tatjana Zemljič

Ljubljana, 28. avgusta - V Narodni galeriji zadnja leta ob številnih drugih dejavnostih pripravljajo tudi tečaje risanja mange. Namenjeni so najstnikom, populaciji, ki sicer izven šolskih obveznosti le redko zaide v galerijo ali muzej. Z njimi so naleteli na izjemno dober odziv pri mladih, ki so galerijo prepoznali tudi kot prijeten kraj druženja, pogovora in odprtosti.