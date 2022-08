Nujno sporočilo uredništvom - na izjavi za medije na sejmu Agra ob 11. uri tudi ministrica za zunanje zadeve Fajon in minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Jevšek

Ljubljana, 23. avgusta - Na izjavi za medije ob 11. uri v novinarskem središču sejma Agra bosta poleg ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaža Hana sodelovala tudi ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon in minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Aleksander Jevšek, so sporočili iz Pomurskega sejma. (STA)