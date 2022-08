Vse torke do konca septembra v centru Celja zabavno dogajanje

Celje, 23. avgusta - V Celje po veselje je poimenovan niz prireditev, ki jih zavoda Celeia Celje pripravlja v mestnem jedru vsak torek med 16. in 19. uro, in sicer od danes do konca septembra. Današnja zabavna doživetja za vso družino so pripravili v sodelovanju s Tehnoparkom Celje, Centrom sodobnih umetnosti in gostinskimi ponudniki sladkega programa v mestnem jedru.