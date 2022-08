Belgijski reprezentant Boyata se vrača domov

Bruselj, 23. avgusta - Belgijski nogometni reprezentant Dedryck Boyata, ki je imel pogodbo z berlinsko Hertho do leta 2024, je zapustil bundesligo, so potrdili pri nemškem prvoligašu. Enaintridesetletnik bo kariero nadaljeval pri belgijskem prvaku Bruggeju, so potrdili iz belgijske ekipe. Prestop naj bi bil vreden tri milijone evrov.