Ljubljana, 23. avgusta - Novinarska konferenca Zveze društev upokojencev Slovenije o zakonu o spodbujanju digitalne pismenosti oz. delitvi digitalnih bonov, ki so namenjeni digitalnemu izobraževanju, bo v sredo, 23. avgusta, ob 11. uri, in ne danes, kot je bilo sprva napovedano, na Kebetovi 9 v Ljubljani, so sporočili iz zveze društev upokojencev.