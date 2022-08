Velik padec ameriških delnic, Dow Jones izgubil skoraj dva odstotka

New York, 22. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Vsi trije glavni indeksi so izgubili približno dva odstotka ali več. Vlagatelje skrbi, da bo ameriška centralna banka Federal Reserve v boju proti inflaciji vztrajala pri načrtih za zviševanje obrestnih mer, poroča francoska tiskovna agencija AFP.