Ukrajina skupaj z več članicami EU ustanovila Kijevsko pobudo

Kijev, 22. avgusta - Ukrajina in več članic EU, med njimi so sosednje države in baltske države, so z namenom krepitve regionalnega sodelovanja ustanovile t.i. Kijevsko pobudo. Kot je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zvečer v Kijevu sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, je vzpostavljena oblika sodelovanja odprta tudi za druge države.