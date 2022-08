Na razpis za direktorja EPK GO!2025 prispelo pet prijav, štiri so popolne

Nova Gorica, 22. avgusta - Na razpis za novega direktorja javnega Zavoda GO! 2025 - Evropska prestolnica kulture Nova Gorica je prispelo pet prijav. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica jih je danes pregledala in ugotovila, da so popolne štiri.