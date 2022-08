Eno leto od uvedbe postavljenih le nekaj znakov za dovoljeno zavijanje ob rdeči luči, večjih težav tam ni

pripravil Luka Tetičkovič

Ljubljana/Maribor, 27. avgusta - Zakonodajalec je pred enim letom v prometni ureditvi uvedel semafor, ki ob posebnem znaku z zeleno puščico dopušča zavijanje desno tudi ob rdeči luči. Novost se uvaja postopno in previdno, kjer je uvedena, pa so jo vozniki dobro sprejeli, ugotavljajo na direkciji za infrastrukturo in v MO Maribor, ki sta obe postavili po pet tovrstnih znakov.