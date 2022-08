V Španiji bodo na krajih požarov razglasili območje naravne katastrofe

Madrid, 22. avgusta - Španska vlada bo v torek vsa območja v Španiji, ki so jih letos prizadeli obsežni gozdni požari, razglasila za območja naravne katastrofe, je danes napovedal španski premier Pedro Sanchez. To pomeni, da bodo oblasti in prebivalci teh območij hitreje prejeli nujne subvencije in drugo finančno pomoč.