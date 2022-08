Muraše okrepil litovski reprezentant Šimkus

Murska Sobota, 22. avgusta - Nogometaše Mure je danes okrepil vezist Domantas Šimkus, litovski reprezentant, so sporočili iz kluba. K Muri 26-letnik prihaja kot prost igralec, pred tem je igral za izraelski Hapoel Kfar Sabo, azerbajdžanski Sabail ter litovska Žalgiris Vilnius in Atlantas Klaipedo. Pogodbo z Muro je sklenil do maja 2024.