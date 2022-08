Na Dunaju razstava del slikarja Georga Eislerja

Dunaj, 23. avgusta - V dunajskem muzeju Zgornji Belvedere je še do 25. septembra na ogled razstava del avstrijskega slikarja Georga Eislerja. Pod naslovom IN-SIGHT: Georg Eisler - Sledeč življenju predstavi kritični um in bistrega opazovalca, umetnika, čigar slike so še danes tako aktualne kot nekoč.