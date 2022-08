Na vrhu Krimske platforme danes tudi predsednik Pahor

Kijev, 23. avgusta - Ukrajina bo danes gostila virtualni vrh Krimske platforme, ki se ga bodo udeležili voditelji in visoki politični predstavniki več kot 40 držav in mednarodnih organizacij. Na povabilo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega se ga bo udeležil tudi slovenski predsednik Borut Pahor, ki bo nagovoril udeležence, so sporočili iz njegovega urada.