V Kopru eksplozija zaradi nastavljene pirotehnike

Koper, 22. avgusta - Koprski policisti so bili ponoči obveščeni o eksploziji v Župančičevi ulici. Izkazalo se je, da je nekdo na vhodna vrata nastavil več pirotehničnih sredstev, povezanih skupaj, ob eksploziji pa so bila poškodovana vhodna vrata, nekaj oken na sosednjih stavbah in osebni avtomobil, so sporočili s Policijske uprave Koper.