Rusija obstreljevala mesta v okolici jedrske elektrarne v Zaporožju

Kijev, 22. avgusta - Ukrajinske oblasti so danes sporočile, da so mesta Nikopol, Krivoj Rog in Sinelnikovski, ki ležijo nedaleč od največje evropske jedrske elektrarne v Zaporožju, v nedeljo ponovno zadele ruske rakete. Od začetka ruske invazije je bilo ubitih že skoraj 9000 ukrajinskih vojakov, je opozoril poveljnik ukrajinskih oboroženih sil Valerij Zalužni.