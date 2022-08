Policisti prijeli osumljenca ropov na območju Most in Medvod

Ljubljana, 22. avgusta - Policisti so minuli četrtek prijeli 28-letnega osumljenca ropov v prodajalnah na območju Most in Medvod. Moški, ki je zaposlenim grozil tudi z ostrim predmetom, sicer ni poškodoval nikogar, je pa s tovrstnimi dejanji pridobil več kot 700 evrov premoženjske koristi, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.