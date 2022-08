Kandidati za vstop v predsedniško tekmo že začeli zbirati podpise, volivci jih lahko oddajo na upravnih enotah

Ljubljana, 22. avgusta - Nekateri od kandidatov, ki se želijo na jesenskih volitvah potegovati za funkcijo predsednika republike, so danes, ko so začeli teči roki za volilna opravila, že začeli zbirati podpise v podporo svojim kandidaturam. Volivci, ki želijo podpreti katerega od njih, lahko to od danes storijo na upravnih enotah.