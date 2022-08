Tudi na Krasu pohiteli s trgatvijo

Sežana, 22. avgusta - Zaradi visokih temperatur in suše je tudi grozdje na Krasu dozorelo prej kot običajno. Vinogradniki so zato ob koncu tedna že začeli s trgatvijo. Najprej so pobrali tiste sorte grozdja na posebnih legah, iz katerih bodo naredili penine, je za STA povedala Majda Brdnik iz Kmetijsko svetovalne službe Sežana.