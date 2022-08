Inštitut 8. marec s zakonskima predlogoma za brezplačna kosila osnovnošolcev

Ljubljana, 22. avgusta - V Inštitutu 8. marec so v DZ vložili predloga zakonov o osnovni šoli in o šolski prehrani, s katerima želijo vsem osnovnošolcem zagotoviti brezplačna kosila. Del brezplačne osnovne šole bi morala biti tudi brezplačna kosila, so poudarili. Podpise bodo zbirali v okviru kampanje Za otroke gre, ki so jo označili za najlepšo kampanjo na svetu.