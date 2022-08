Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne v zelenem

Ljubljana, 22. avgusta - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi zabeležil 0,23-odstotno rast. Indeks so nad gladino potisnile predvsem delnice Telekoma Slovenije in NLB. Vlagateljem so medtem najbolj zanimive delnice Pozavarovalnice Sava, katerih vrednost pa se dopoldne ni spreminjala.