S komedijo Biti ali ne biti začetek Letnega Kinodvora na Kongresnem trgu

Ljubljana, 22. avgusta - S filmom Ernesta Lubitscha Biti ali ne biti (To Be or Not to Be), komedijo o nacizmu, posneto leta 1942 in postavljeno v okupirano Varšavo, se bo drevi začel Letni Kinodvor na Kongresnem trgu. Do 25. avgusta bodo prikazali štiri vrhunske filmske stvaritve, posvečene pomembnim filmskim obletnicam.