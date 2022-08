Celjski policisti med vikendom obravnavali več močno alkoholiziranih voznikov

Celje, 22. avgusta - Celjski policisti so imeli med vikendom veliko dela z vozniki, ki so vozili pod vplivom alkohola. Med drugim so obravnavali osem voznikov, ki so imeli v času vožnje v krvi več kot 1,5 promila alkohola. Ob tem na Policijski upravi (PU) Celje opozarjajo, da je vožnja pod vplivom alkohola izredno neodgovorna, nevarna in nedopustna.