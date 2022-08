Dennis Rodman v Moskvo na pomoč obsojeni Brittney Griner

Washington, 22. avgusta - Nekdanji zvezdnik severnoameriške košarkarske lige NBA Dennis Rodman namerava odpotovati v Rusijo in si prizadevati za izpustitev Brittney Griner. Ameriško košarkarico so v Rusiji v začetku avgusta obsodili na devet let zapora zaradi tihotapljenja in posedovanja marihuane, ameriški NBC News povzemajo tuje tiskovne agencije.