Nemci zadnji dan atletskega EP še do dveh zlatih kolajn

München, 21. avgusta - Z zadnjimi sedmimi končnimi odločitvami je padel zastor nad 25. evropskim prvenstvom v atletiki v Münchnu. Zadnji dan so do šeste in sedme zlate kolajne prišli domačini, in sicer po zaslugi metalca kopja Juliana Weberja in ženske štafete 4 x 100 m. Lia Apostolovski je v skoku v višino zasedla sedmo mesto.