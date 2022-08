Villarreal v Madridu boljši od Atletica

Bilbao, 21. avgusta - Jan Oblak in njegovi soigralci pri madridskem Atleticu so v drugem krogu španskega prvenstva doživeli prvi poraz. V Madridu so se zmage z 2:0 (0:0) veselili nogometaši Villarreala. Z zmago so se na vrhu razpredelnice poravnali z Real Madridom, Betisom in Osasuno, ki so prav tako zbrali po šest točk.