Berlin, Pariz, London in Washington pozivajo k previdnosti na območju nuklearke v Zaporožju

Berlin/Pariz/London/Washington, 21. avgusta - Voditelji Nemčije, Francije, Velike Britanije in ZDA so danes po telekonferenci pozvali tako Ukrajino kot Rusijo k zadržanosti v spopadih v okolici nuklearke Zaporožje. Hkrati so tudi obljubili, da bodo še naprej podpirali Ukrajino v boju proti ruski agresiji, poročajo tuje tiskovne agencije.