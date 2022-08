Berlin, 21. avgusta - S tekmo Bochum - Bayern se je končal tretji krog nemškega nogometnega prvenstva. Prvaki iz Münchna so slavili z visokih 7:0 in so na lestvici prvi kot edina ekipa s polnim izkupičkom devetih točk. V drugi današnji tekmi sta Eintracht in Köln igrala 1:1.