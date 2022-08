Ruske vojaške ladje pred tedni vplule v Jadransko morje

Rim, 21. avgusta - Ruske vojaške ladje so pred tremi tedni vplule v Jadransko morje in ob italijanski obali priplule do Ancone, je razkril načelnik italijanskega štaba obrambnih sil Giuseppe Cavo Dragone. V pogovoru za časnik La Repubblica je zagotovil, da ni šlo za spopad in da ruskih ladij, ki so skušale blokirati ameriško letalonosilko, niso izpustili izpred oči.