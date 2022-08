Lastniki gozdov nezadovoljni z načrti za upravljanje gozdov

Gornja Radgona, 21. avgusta - Predstavniki zveze lastnikov gozdov so nezadovoljni z osnutkom gozdnogospodarskih in lovskoupravljavskih načrtov območij za obdobje 2021-2030, zato so danes na sejmu Agra odločno zahtevali zmanjšanje staleža divjadi in jasen načrt države, kakšni naj bodo slovenski gozdovi.