Pomurke do zmage nad Hayaso, a brez lige prvakinj

Radenci, 21. avgusta - Nogometašice None Pomurja Beltincev so po porazu na prvi polfinalni tekmi prvega kvalifikacijskega turnirja za ligo prvakov proti Shelbournu danes v Radencih z 2:1 (2:0) premagale armensko Hayaso in zasedle tretje mesto. Že pred tem je bilo jasno, da so ostale brez nastopa v LP. Za prvo mesto se bosta ob 17.30 pomerila Shelbourn in Valur.