Guterres ob mednarodnem dnevu pozval k ohranjanju spomina na žrtve terorizma

New York, 21. avgusta - Žrtvam terorizma oz. njihovim svojcem moramo vedno prisluhniti in se od njih učiti, preživele, ki so jih zaznamovala teroristična dejanja, pa moramo podpreti in okrepiti njihov glas, je ob današnjem mednarodnem dnevu spomina na žrtve terorizma dejal generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Žrtev in preživelih ne smemo nikoli pozabiti, je dejal.