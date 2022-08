Vreme: Spremenljivo do pretežno oblačno

Ljubljana, 21. avgusta - Danes bo več jasnine na zahodu, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo manjše kratkotrajne plohe. Pihal bo severnik, ki bo v severnih krajih občasno nekoliko okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.