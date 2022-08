Razmere na slovenskih cestah ob 8. uri

Ljubljana, 21. avgusta - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste osebna vozila čakajo pri vstopu v državo na mejnih prehodih Dragonja, Starod, Gruškovje in Obrežje do pol ure. Prav tako osebna vozila čakajo pri izstopu iz države na mejnih prehodih Jelšane in Gruškovje do pol ure.