Bennettu sprint druge etape Vuelte v Utrechtu

Utrecht, 20. avgusta - Kolesarji so opravili drugo etapo 77. kolesarske dirke po Španiji. Sprint 175 km dolge preizkušnje od Hertogenboscha do Utrechta je dobil izkušeni 31-letni Irec Sam Bennett iz ekipe Bora-hansgrohe, drugi je bil nekdanji svetovni prvak, Danec Mads Pedersen (Trek Segafredo), in tretji Belgijec Tim Merlier (Alpecin).