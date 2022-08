Guterres v Istanbulu pozval k nemotenemu izvozu ruskega žita in gnojil

Istanbul, 20. avgusta - Ruska gnojila, žito in kmetijski proizvodi morajo neovirano priti do svetovnih trgov, sicer bi lahko že prihodnje leto izbruhnila svetovna prehranska kriza, je danes dejal generalni sekretar ZN Antonio Guterres, ko je obiskal skupni center za poveljevanje in nadzor v Istanbulu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.